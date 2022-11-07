Жительница Шатков приобрела квадрокоптеры для нижегородских военнослужащих

Фото: Дом народного единства
НИА "Нижний Новгород"
Жительница поселка Шатки Нижегородской области Валентина Винидиктова на личные сбережения закупила квадрокоптеры для военнослужащих. Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.
Ранее пенсионерка предполагала сделать ремонт дома, но затем решила потратить свои сбережения на нужды бойцов.
Семья Валентины Винидиктовой данное решение поддержала.
"Решение было осознанным – для меня важнее отдать деньги на алтарь Победы. Хотелось, чтобы на них купили что-то действительно необходимое для выполнения боевых задач. Думаю, выбрав квадрокоптеры, не ошиблась. Желаю, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми, и пусть эти "крылышки" напоминают нашим бойцам о малой родине", - сказала Валентина Павловна.
Ранее сообщалось, что Дом народного единства отправил очередной гуманитарный груз для мобилизованных нижегородцев.
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