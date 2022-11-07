Жительница Шатков приобрела квадрокоптеры для нижегородских военнослужащих Общество

Фото: Дом народного единства

НИА "Нижний Новгород"

Жительница поселка Шатки Нижегородской области Валентина Винидиктова на личные сбережения закупила квадрокоптеры для военнослужащих. Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.

Ранее пенсионерка предполагала сделать ремонт дома, но затем решила потратить свои сбережения на нужды бойцов.

Семья Валентины Винидиктовой данное решение поддержала.

"Решение было осознанным – для меня важнее отдать деньги на алтарь Победы. Хотелось, чтобы на них купили что-то действительно необходимое для выполнения боевых задач. Думаю, выбрав квадрокоптеры, не ошиблась. Желаю, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми, и пусть эти "крылышки" напоминают нашим бойцам о малой родине", - сказала Валентина Павловна.

Ранее сообщалось, что Дом народного единства отправил очередной гуманитарный груз для мобилизованных нижегородцев.