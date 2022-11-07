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Общество

Проректор НГТУ им. Алексеева получил общероссийскую премию "Профессор года"

22 ноября 2022 18:25  [101] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Проректор по научной работе НГТУ им. Алексеева, доктор физико-математических наук Андрей Куркин стал "Профессором года". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского технического университета.

Согласно информации, нижегородский ученый отмечен общероссийской общественной организацией "Российское профессорское собрание". Андрей Куркин победил в номинации "Физико-математические науки".

Ранее сообщалось, что студент НГТУ разрабатывает первый в России модульный беспилотник. Напомним, что инженерные школы появятся в Нижнем Новгороде на базе ННГУ и НГТУ.

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Теги:
НГТУ
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