Проректор НГТУ им. Алексеева получил общероссийскую премию "Профессор года" Общество

НИА "Нижний Новгород"

Проректор по научной работе НГТУ им. Алексеева, доктор физико-математических наук Андрей Куркин стал "Профессором года". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского технического университета.

Согласно информации, нижегородский ученый отмечен общероссийской общественной организацией "Российское профессорское собрание". Андрей Куркин победил в номинации "Физико-математические науки".

Ранее сообщалось, что студент НГТУ разрабатывает первый в России модульный беспилотник. Напомним, что инженерные школы появятся в Нижнем Новгороде на базе ННГУ и НГТУ.