Партнер Нижегородского НОЦ поставит в Индию комплекс для реабилитации людей с травмами опорно-двигательного аппарата Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Научно-производственная фирма "Реабилитационные технологии" (входит в состав ГК "Мадин") из Павловского района поставит в Индию роботизированный комплекс Neuro-Helper для локомоторной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Комплекс состоит из экзоскелета E-helperс функциональной электростимуляцией и электромиографией, медицинской беговой дорожки с системой страховки и разгрузки веса пациента.

"Аватар на экране точь-в-точь повторяет шаги за пациентом, облаченным в экзоскелет, и позволяет разнообразить процесс реабилитации, придать ему элемент компьютерной игры. Локомоторный комплекс планируется использовать в одном из реабилитационных центров в Дели", - рассказал руководитель научно-производственной фирмы Александр Емельянов.

На высокоточных станках изготавливаются детали экзоскелетов, работники предприятия производят пайку и электромонтаж электронных плат. После этого собираются и испытываются готовые устройства. Один экзоскелет весит около 30 килограммов, но пациент не ощущает этого веса. В беговую дорожку вмонтировано более 100 датчиков. С их помощью отслеживается скорость движения пациента и его положение на полотне для предотвращения внезапного падения человека.

На сегодняшний день идет процесс регистрации комплекса в Государственном реестре медицинских изделий РФ. После этого разработку можно будет использовать в медучреждениях.

"Наш научно-образовательный центр уже несколько лет плодотворно сотрудничает с производителем локомоторного комплекса, помогает продвигать его продукцию на рынке. Компания подала заявку для того, чтобы стать участником Нижегородского НОЦ и скоро станет его полноправным членом, а значит, получит еще большую поддержку своих разработок", - отметил исполнительный директор Нижегородского НОЦ Олег Трофимов.

Производитель экзоскелетов также планирует стать резидентом Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина".

"Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение является одним из направлений деятельности созданного в Нижегородской области инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина". Деятельность НПФ "Реабилитационные технологии" отвечает тем задачам, которые стоят перед центром", - отметил руководитель ИНТЦ "Квантовая долина" Тимур Халитов.

Ранее сообщалось, что три участника Нижегородского НОЦ представили свои проекты на форуме "iВолга".