Виктор Большаков: "В Нижегородской области достигнута существенная динамика роста администрируемых доходов" Экономика

Фото: Юлия Горшкова ИА “Время Н”

НИА "Нижний Новгород"

За девять месяцев 2022 года достигнута существенная динамика роста администрируемых доходов в Нижегородской области. Об этом заявил руководитель Управления ФНС России по Нижегородской области Виктор Алексеевич Большаков на расширенном заседании коллегии региона, приуроченной к празднованию профессионального праздника – Дня работника налоговых органов Российской Федерации.

Открывая заседание коллегии, Виктор Большаков отметил, что за отчетный период обеспечен рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и выполнение установленных показателей. Так, в консолидированный бюджет Российской Федерации от плательщиков Нижегородской области поступило более 249 млрд рублей. Это на 43,4 млрд рублей больше показателя 2021 года. Темп роста составил 121,1%.

"На протяжении последних пяти лет Нижегородская область демонстрирует высокие темпы роста экономического развития, и как результат наблюдается высокая динамика поступлений налоговых платежей и сборов в консолидированный бюджет области", - подчеркнул он.

В целом, как отметил руководитель Управления ФНС России по Нижегородской области, несмотря на имеющиеся сложности в экономике, среди которых можно выделить введенные санкции, уход иностранных компаний, нарушение логистических цепочек, в текущем периоде удалось сохранить положительную динамику поступлений.

В консолидированный бюджет Нижегородской области поступило 172,7 млрд рублей, что на 18,9%, или на 27,4 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В областной бюджет области поступило 144,6 млрд рублей с темпом роста 119,4%, или на 23,5 млрд рублей больше по сравнению с показателем прошлого года.

Положительная динамика поступлений наблюдается и по всем бюджетообразующим налогам. В местные бюджеты поступило 28,2 млрд рублей, что на 17%, или на 4,1 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Отдельное внимание в ходе коллегии уделено результатам контрольной работы, в рамках которой доначисления составили 11,3 млрд рублей. Этот показатель больше аналогичного периода 2021 года на 4,1 млрд рублей, или на 56,7%.

Подводя итоги заседания коллегии, Виктор Большаков определил основные задачи, стоящие перед налоговыми органами региона до конца 2022 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем выступлении отметил профессионализм сотрудников Налоговой службы региона и высоко оценил их вклад в развитие области.

В рамках встречи губернатор также поздравил коллектив налоговых органов с праздником и пожелал каждому сотруднику здоровья, благополучия, профессиональных и личных успехов.

"На налоговые органы возложена основная нагрузка по наполнению доходами бюджетов всех уровней, а также внебюджетных фондов. В настоящее время налоговая служба реализует полномочия по администрированию более 90% собственных доходов консолидированного бюджета региона. Сотрудничество областного правительства и Управления ФНС в значительной степени способствует увеличению налоговых доходов в бюджет. Могу с уверенностью сказать, что в этом году исполнение бюджета области по налоговым доходам идет более высокими темпами, чем в 2021 году", - сказал Глеб Никитин.

"Также хочется обратить внимание на практику сотрудничества органов местного самоуправления с налоговыми органами, которая дает положительные результаты как в работе межведомственных комиссий по легализации заработной платы, так и в работе комиссии по урегулированию задолженности", - заключил глава региона.

По окончании заседания отличившимся сотрудникам налоговых органов были вручены награды.