Нюта Федермессер: "Мы создали мощное комьюнити для социальных изменений" Общество

НИА "Нижний Новгород"

В штабе Общероссийского народного фронта в Москве прошла защита проектов и выпускной учебной программы "Институт советников по социальным изменениям при руководителях регионов РФ". Об этом сообщили в ОНФ "Регион заботы".

Институт советников – программа по подготовке лидеров изменений в социальной сфере, которая проходила с марта по ноябрь 2022 года. В этом году курс принимала Нижегородская область.

Программа разработана автором проекта ОНФ "Регион заботы" Нютой Федермессер, Корпоративным университетом Правительства Нижегородской области, Московской Школой профессиональной филантропии при участии президентской программы подготовки управленческих кадров РАНХиГС.

Всего в программе принял участие 31 человек из 23 субъектов страны: представители органов власти, руководители государственных учреждений, руководители НКО и социально ответственного бизнеса.

"Важно понимать, что и представители НКО, и госслужащие, работающие в социальной сфере, – это люди, которые хотят одного и того же. Но иногда им нужен посредник, медиатор, который будет выступать в роли переводчика. Это и есть советник губернатора. Человек, который может на нужный язык в правильной форме перевести проблематику и ускорить получение результата. И курс нам показал, что это востребовано и нужно", - отметила Нюта Федермессер.

Будущие советники прошли теоретический и практический модули. Представители НКО узнали больше об административной стороне вопроса, чиновники – о механизмах и специфике работы некоммерческого сектора.

В ноябре 2022 года участники программы прошли международную стажировку в нескольких городах Израиля. Они посетили гериатрическую больницу, реабилитационные центры для детей и взрослых, центры асистированного проживания для пожилых людей и людей с ментальными нарушениями, центры помощи подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Студенты программы подготовили и защитили проекты, которые в дальнейшем смогут реализовывать в своих субъектах.

Участники, разработавшие проект "Быстрые победы", цель которого – повышение качества жизни подопечных, проживающих в ПНИ, добились изменений в Нижегородской области. Благодаря их работе в двух психоневрологических интернатах подопечные начали пользоваться личными средствами, стали самостоятельно выезжать за покупками, шестеро подопечных были трудоустроены, в одном из ПНИ открылся магазин. В обоих интернатах стало активно развиваться волонтерство.

"Люди боятся перемен в сфере психоневрологических интернатов. Эта тема очень стигматизирована, всем страшно. Но такими быстрыми победами вы показываете, что и здесь возможны изменения, надо просто с чего-то начать", - добавила Нюта Федермессер.

О важности взаимодействия государственного сектора и НКО говорил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Успех образовательной программы говорит не только об острой необходимости изменений в системе социальной защиты, но и поддержке государством этого направления сегодня, в столь непростое время. При этом сейчас в нашей стране сформировался мощный сектор НКО, благотворительных фондов и волонтёров, который также задаёт новый вектор развития отрасли. Вместе можно сделать гораздо больше. Поэтому важно объединять усилия власти и всех социально ориентированных организаций для разработки перспективных решений по помощи нуждающимся, самым уязвимым и незащищённым категориям граждан", - сказал губернатор.

Одним из самых трудных и ярких проектов курса была работа Анны Межовой из Оренбурга, президента благотворительного фонда "Сохраняя жизнь". Этот фонд занимается проблемами сексуализированного насилия в отношении детей. Студенты из разных регионов стали пересматривать работу "зеленых комнат" (они необходимы, чтобы следственные мероприятия проходили в максимально бережной по отношению к детям обстановке) в своих городах.

"Институт советников дал возможность иначе взглянуть на взаимодействие с НКО. В начале декабря мы уже открываем "зеленую комнату" и начинаем работу. Подчеркну, что на территории Красноярского края практически нет опыта применения такой технологии. Мы в Шарыпово будем первыми, и очень надеюсь, что наш опыт поддержат другие муниципалитеты", - отметила Юлия Рудь, заместитель главы города Шарыпово по социальным вопросам, выпускница программы.

В Калининградской области в городе Черняховске отремонтирована и оборудована «зеленая комната», проведено обучение специалистов.

В Нижегородской области благодаря совместной работе студентов программы "Институт советников" со следственным комитетом удалось предотвратить сексуализированное насилие в семье и принять меры для дальнейшей защиты детей.

В Алтайском крае проводят дооснащение 9 "зеленых комнат", обновляют содержание реабилитационных программ для детей.

Еще одна команда работала над проектом "Волонтерство среди чиновников". В результате был благоустроен дом-приют стационарного круглосуточного ухода "Уральский" в Удмуртии. Волонтеры-чиновники знакомились с подопечными, привозили продукты и отправляли посылки с теплыми вещами. Личное знакомство привело и к более значительным переменам: дому-приюту переданы земли вокруг здания для благоустройства сада и огорода, получено разрешение на размещение пандусов, спортивной площадки и других приспособлений для реабилитации маломобильных людей.

В 2023 году планируется запуск второго потока программы Института советников по социальным изменениям.

"Мы уже сейчас создали мощное комьюнити для социальных изменений. Если курс будет продолжаться из года в год, а сообщество этих людей – множиться, то сформируется огромная база неравнодушных, высокопрофессиональных экспертов, которые станут "спасательным кругом" для множества чиновников и некоммерческих организаций в регионах, желающих нормализовать работу социальной сферы", - подчеркнула Нюта Федермессер.