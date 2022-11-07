Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Заплати налоги до 1 декабря
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 ноября 2022 12:37  [8] Начал работу портал о жилищно-коммунальных услугах "Школа ЖКХ"
23 ноября 2022 12:28  [30] Мемориальные доски в память погибших участников СВО будут устанавливать в Нижнем Новгороде
23 ноября 2022 12:18  [31] Инженерные каникулы для старшеклассников при поддержке ОМК прошли в Нижегородской области
23 ноября 2022 12:04  [66] Граффити с изображением нижегородского хоккеиста Виктора Коноваленко появилось на улице Политбойцов
23 ноября 2022 12:03  [70] Рыбак в Борском районе провалился под лед и утонул 22 ноября
23 ноября 2022 11:43  [102] Семь случаев заражения гриппом зафиксировано в Нижегородской области
23 ноября 2022 11:36  [100] Депутаты нижегородского Заксобрания предложили ввести три десятка новых региональных наград
23 ноября 2022 11:26  [99] Дума Нижнего Новгорода одобрила внесение изменений в Устав города
23 ноября 2022 11:10  [94] Более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники устраняют последствия непогоды в дворах Нижнего Новгорода
23 ноября 2022 11:02  [127] Рейсы в Египет стартуют из Нижнего Новгорода с 5 декабря
Общество

Граффити с изображением нижегородского хоккеиста Виктора Коноваленко появилось на улице Политбойцов

23 ноября 2022 12:04  [66] Общество
Фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

Фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

НИА "Нижний Новгород"

В рамках проекта "Социальные граффити" портрет легендарного нижегородского хоккеиста Виктора Коноваленко появился на улице Политбойцов в Автозаводском районе. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, арт-объект разместили на территории СДЮШОР "Торпедо". Над созданием граффити трудился нижегородский художник Антон Табатчиков.

"Виктор Коноваленко — настоящий символом хоккейных побед горьковчан, его до сих пор помнят и любят земляки, и он до конца оставался верен родному городу и клубу. Пусть память о нем живет в наших сердцах, а молодые ребята - воспитанники спортивной школы "Торпедо" - будут вдохновляться его судьбой, стойкостью и целеустремленностью", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что граффити с Героями СССР создали в школе № 129 Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры граффити Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph