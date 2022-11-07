Граффити с изображением нижегородского хоккеиста Виктора Коноваленко появилось на улице Политбойцов Общество

Фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

НИА "Нижний Новгород"

В рамках проекта "Социальные граффити" портрет легендарного нижегородского хоккеиста Виктора Коноваленко появился на улице Политбойцов в Автозаводском районе. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, арт-объект разместили на территории СДЮШОР "Торпедо". Над созданием граффити трудился нижегородский художник Антон Табатчиков.

"Виктор Коноваленко — настоящий символом хоккейных побед горьковчан, его до сих пор помнят и любят земляки, и он до конца оставался верен родному городу и клубу. Пусть память о нем живет в наших сердцах, а молодые ребята - воспитанники спортивной школы "Торпедо" - будут вдохновляться его судьбой, стойкостью и целеустремленностью", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что граффити с Героями СССР создали в школе № 129 Нижнего Новгорода.