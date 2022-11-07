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Общество

Инженерные каникулы для старшеклассников при поддержке ОМК прошли в Нижегородской области

23 ноября 2022 12:18  [38] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

НИА "Нижний Новгород"

В городе Выкса Нижегородской области при поддержке ОМК прошли инженерные каникулы для старшеклассников. Мероприятие является частью большой профориентационной программы "Школа инженерной мысли", которую компания реализует вместе с управлением образования Выксы и местным филиалом НИТУ "МИСиС" для подготовки технических кадров в регионе.

Инженерные каникулы проходили в течение недели под девизом "Мир будущего. Промышленные революции": школьники в группах разрабатывали проекты по расширению продуктовой линейки предприятий, которые по легенде получили уникальный заказ. В завершающий день каждая команда представила свое решение на суд жюри. Кроме этого, ребята участвовали в научном квизе по химии, физике и математике. Посетили современные производства металлургического завода ОМК и встретились с инженерами-металлургами, узнали секреты их работы.

Мероприятие организовали для десятиклассников двух школ Выксы, которые участвуют в двухлетнем проекте "Школа новой инженерной мысли. Карьерный навигатор".

"Подобные мероприятия помогают развивать у подростков технические, инженерные и естественно-научные знания. Программа была разработана с данной точки зрения, плюс мы постарались познакомить ребят с местными производствами и компонентами городской среды. Для того, чтобы школьники постигали азы тех или иных направлений и оставались в дальнейшем жить и работать в родном городе", - отметил заместитель директора по науке и инновациям Выксунского филиала НИТУ "МИСиС" Игорь Мялкин.

"Проведение инженерных каникул для школьников – распространенная практика в крупных городах, в этом учебном году впервые проводим их в Выксе. Это отличная возможность для старшеклассников попробовать себя в роли инженеров-исследователей под руководством опытных наставников с нашего предприятия и выксунского филиала НИТУ "МИСиС". В комплексе с мастер-классами и занятиями, которые ждут ребят впереди, это поможет каждому ребенку раскрыть себя и свои возможности в научной деятельности и техническом творчестве", - отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

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Теги:
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