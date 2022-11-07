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Общество

Начал работу портал о жилищно-коммунальных услугах "Школа ЖКХ"

23 ноября 2022 12:37  [2] Общество

"Единая Россия" в рамках партпроекта "Школа грамотного потребителя" открыла портал «Школа ЖКХ». На нем собственники и наниматели смогут найти пошаговые инструкции, как действовать в случаях нарушения их прав, узнавать в доступном формате информацию о новшествах законодательства в сфере ЖКХ, пройти обучение по вопросам содержания и управления многоквартирным домом, участвовать в опросах, нулевых чтениях и делиться своим мнением, участвовать в тематических акциях партии.

"С 2014 года мы дважды выпускали "Азбуку ЖКХ", которая пользовалась большой популярностью. Простым языком разъясняли в ней всю базовую информацию о жилищно-коммунальных услугах. Многие управляющие организации, местные органы власти размещали "Азбуку" на своих порталах. Но времена меняются. Повсеместная цифровизация показала запрос на создание удобного и понятного сайта, который мы и сделали», - сообщил федеральный координатор проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

На сайте размещены не только тексты с инструкциями, но и видеоуроки от профессионалов отрасли, которые непосредственно работают в сфере и знают суть изнутри.

Как отметил региональный координатор партпроекта Александр Рыжов, вопросы ЖКХ касаются каждого нижегородца, и задача проекта "Школа грамотного потребителя" информировать граждан о законодательстве в ЖКХ и о том, как реализовать свои права и законные интересы в данной сфере. 

"Наш проект в Нижегородской области в 2022 году провел более тысячи мероприятий по различным направлениям, в том числе 600 учебно-просветительских по актуальным вопросам ЖКХ, 20 круглых столов, конференций, 62 акции, посвященные "Международному дню соседей", 60 мониторингов, приемы и консультации по вопросам ЖКХ. Это результат совместной работы кураторов проекта в местных отделениях партии и нашего актива. Для дальнейшего увеличения охвата граждан информационно-разъяснительной работой в сфере ЖКХ новый объединенный Интернет-портал "Школы грамотного потребителя» необходим. Будем участвовать в его наполнении, в организуемых на нем мероприятиях", - сказал Александр Рыжов. 

Кроме того, ресурс предусматривает обратную связь. На сайте можно участвовать в актуальных опросах. Так, координаторы проекта смогут видеть и понимать истинную востребованность той или иной законотворческой идеи, как ее оценивают старшие по домам, активисты и жильцы.

Деятельность партийного проекта "Школа грамотного потребителя" также направлена на мониторинг выполнения пунктов народной программы партии "Единая Россия" по защите прав и интересов граждан в сфере ЖКХ.

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Теги:
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