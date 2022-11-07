Председатель ЗСНО Евгений Люлин проверил в Дзержинске деятельность заведений общепита

Фото: пресс-служба ЗСНО
НИА "Нижний Новгород"
Рейд по заведениям общественного питания состоялся в Дзержинске. Вместе с представителями мэрии работу таких заведений проинспектировал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Местные жители рассказали, что из-за пьяных компаний им приходится каждый день встречать и провожать детей. В нижегородское Заксобрание уже поступили многочисленные обращения по поводу деятельности "разливаек".
Евгений Люлин рассказал, что проблема назрела давно, а ее решением станут изменения в федеральное законодательство.
"Нужно менять федеральный закон, передавать полномочия области и городу, чтобы ни одна лицензия не могла быть выдана без нашего ведома. В декабре поставлю этот вопрос на Совете законодателей, обратимся в Госдуму. Пока же будем поднимать документы и, вместе с Гордумой и администрацией города, каждую разливайку разбирать "по кирпичику", - заявил Евгений Люлин.
Мэр Дзержинска Иван Носков отметил, что он за развитие предпринимательства, однако частный бизнес не должен мешать жителям.
"Я предлагаю всем владельцам таких магазинов пойти навстречу городу и горожанам и переформатировать свой бизнес. Администрация города окажет поддержку любых здравых инициатив во благо Дзержинска", - отметил Иван Носков.
Ранее сообщалось, что рейды по проверке минимаркетов возобновились в Нижнем Новгороде.
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