Председатель ЗСНО Евгений Люлин проверил в Дзержинске деятельность заведений общепита Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Рейд по заведениям общественного питания состоялся в Дзержинске. Вместе с представителями мэрии работу таких заведений проинспектировал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Местные жители рассказали, что из-за пьяных компаний им приходится каждый день встречать и провожать детей. В нижегородское Заксобрание уже поступили многочисленные обращения по поводу деятельности "разливаек".

Евгений Люлин рассказал, что проблема назрела давно, а ее решением станут изменения в федеральное законодательство.

"Нужно менять федеральный закон, передавать полномочия области и городу, чтобы ни одна лицензия не могла быть выдана без нашего ведома. В декабре поставлю этот вопрос на Совете законодателей, обратимся в Госдуму. Пока же будем поднимать документы и, вместе с Гордумой и администрацией города, каждую разливайку разбирать "по кирпичику", - заявил Евгений Люлин.

Мэр Дзержинска Иван Носков отметил, что он за развитие предпринимательства, однако частный бизнес не должен мешать жителям.

"Я предлагаю всем владельцам таких магазинов пойти навстречу городу и горожанам и переформатировать свой бизнес. Администрация города окажет поддержку любых здравых инициатив во благо Дзержинска", - отметил Иван Носков.

Ранее сообщалось, что рейды по проверке минимаркетов возобновились в Нижнем Новгороде.