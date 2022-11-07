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Экономика

Почасовки как возможность экономии и гарант безопасности

23 ноября 2022 13:18  [88] Экономика

В "ТНС Энерго НН" сообщают, что использование приборов учета, позволяющих вести почасовой учет потребляемых объемов электрической энергии (мощности), дает потребителю не только доступ к выбору дополнительных ценовых категорий, но и возможность снижения затрат на потребляемую электроэнергию путем контроля и управления собственным производственным процессом.

Наибольшее потребление электроэнергии в Российской энергосистеме в течение суток приходится на период с 08:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 – в так называемые дневные и вечерние пики. В эти пиковые часы значительно возрастает нагрузка на сетевое оборудование и генерирующие объекты, тем самым увеличивая издержки энергетических компаний, что в конечном итоге отражается на стоимости киловатт-часа для конечного потребителя. В пиковые часы электроэнергия стоит дороже, что является хорошим стимулом для потребителя к перераспределению нагрузок – снижению потребления в пики и увеличению нагрузок в непиковые часы. 

Почасовой учет электропотребления позволяет провести анализ собственного потребления, дает возможность наглядной оценки имеющегося графика и построения оптимизированной модели эффективного распределения производственных мощностей.

Приоритетным направлением деятельности ПАО "ТНС энерго НН" является качественное и надежное энергоснабжение потребителей Нижегородской области. Мы готовы оказать содействие в выборе наиболее экономически выгодной ценовой категории и консультационную поддержку в вопросах оптимизации графика электропотребления. 

ПАО "ТНС энерго НН" фиксируются случаи искажения сведений о потреблении, передаваемых представителями потребителя – посредническими энергосбытовыми организациями. 

Если Вы приобретаете электрическую энергию на розничном рынке через иную энергосбытовую организацию или через цепочку энергосбытовых организаций, в целях исключения возможных мошеннических манипуляций с почасовыми данными, Вам необходимо организовать контроль передачи фактических показаний приборов учета основному поставщику – ПАО "ТНС энерго НН".

В целях минимизации Ваших экономических и юридических рисков ПАО "ТНС энерго НН" настоятельно рекомендует производить снятие показаний расчетных приборов учета по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, следующего за расчетным, и до окончания этого дня направлять данные о потреблении гарантирующему поставщику электроэнергии ПАО "ТНС энерго НН".

Своевременная передача показаний в адрес ПАО "ТНС энерго НН" является 100% гарантом оплаты исключительно фактически потребленных Вашими энергопринимающими установками объемов электрической энергии (мощности), а также позволит избежать штрафов, перерасчетов и судебных разбирательств.

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Теги:
ТНС Энерго
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