Артем Кавинов: "Добились увеличения финансирования социальной сферы на триллион рублей" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

"Накануне приняли в основном чтении главный документ страны – бюджет на ближайшие три года. В нем учтены поправки "Единой России", основанные в том числе и на продолжении реализации народной программы, которую мы год назад разрабатывали вместе с жителями", - сказал депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов.

Как отметил депутат, традиционно бюджет социальный, добились увеличения финансирования социальной сферы на триллион рублей. Будут проиндексированы социальные выплаты, пенсии, маткапитал.

"Особое внимание - поддержка здравоохранения. Расходы на медицину увеличены почти на 200 млрд рублей. А это значит, что строительство и капремонт медучреждений, ФАПов продолжится, в том числе и в Нижегородской области. Работа в этом направлении уже ведется. Например, в сентябре этого года региону было выделено дополнительно 145 миллионов рублей на капремонт медучреждений, в том числе расположенных в северных районах нашего округа: инфекционных отделений Ковернинской и Ветлужской ЦРБ и терапевтического корпуса Шахунской ЦРБ. А в деревне Зубово Семеновского округа, деревне Асташиха Воскресенского района и в селе Макарий Варнавинского района построили фельдшерско-акушерские пункты. Объекты возводили в рамках нацпроекта "Здравоохранение" с финансированием из федерального бюджета. В ФАПах более 1200 жителей 14 прилегающих населенных пунктов уже проходят профилактику, диагностику и медицинскую реабилитацию", - сообщил Артем Кавинов.

Серьезное внимание уделено образованию - 67 млрд рублей будет ежегодно направляться на капремонт школ - к 2024 году по стране планируется отремонтировать 7300 учебных заведений.

"По-прежнему острый вопрос – нехватка кадров, особенно на селе. Тут необходим комплексный подход. Я надеюсь, большую роль в решении этого вопроса сыграет реализация программы комплексного развития сельских территорий. В следующем году на эту программу направлено дополнительно 8 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство комфортного жилья, современных детских садов и школ, домов культуры, предоставление доступного медицинского обслуживания - всего того, что так необходимо сельчанам для комфортной жизни в районах нашей области", - подчеркнул Артем Кавинов.

Напомним, 22 ноября Государственная Дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. При этом депутаты поддержали подготовленные "Единой Россией" поправки. Они предусматривают финансирование мер соцподдержки граждан и реализацию основных положений народной программы партии.