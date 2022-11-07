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Общество

Глеб Никитин провел десять встреч с мобилизованными нижегородцами

23 ноября 2022 14:21  [87] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии 23 ноября сообщил, что провел десять встреч с мобилизованными нижегородцами, которые проходят подготовку в военных частях.

"Продолжаем работать над поддержкой семей мобилизованных. Создали координационный центр на базе Дома народного единства, там трудятся около 45 человек, которые занимаются вопросами поддержки мобилизованных. Сегодня обсуждали вопрос о поставке необходимых вещей в Курскую область, где проходят подготовку 500 мобилизованных из Нижегородской области", - рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что нижегородцы поддерживают военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

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Теги:
Армия Глеб Никитин
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