Глеб Никитин провел десять встреч с мобилизованными нижегородцами

НИА "Нижний Новгород"
Губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии 23 ноября сообщил, что провел десять встреч с мобилизованными нижегородцами, которые проходят подготовку в военных частях.
"Продолжаем работать над поддержкой семей мобилизованных. Создали координационный центр на базе Дома народного единства, там трудятся около 45 человек, которые занимаются вопросами поддержки мобилизованных. Сегодня обсуждали вопрос о поставке необходимых вещей в Курскую область, где проходят подготовку 500 мобилизованных из Нижегородской области", - рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что нижегородцы поддерживают военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
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