Глеб Никитин пообещал приоритетное зачисление в "Школу 800" детей из близлежащих домов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области в ходе прямой линии 23 ноября ответил на самые наболевшие вопросы нижегородцев, которые касались масштабного образовательного проекта "Школа 800" - в частности, корпуса в Верхних Печёрах.

Много обращений касалось того, что изначально школа анонсировалась как образовательное учреждение с доступным образованием и зачислением в него детей с микроучастков. Теперь же нижегородцы волнуются, что школа преподносится как частная, и зачислять в неё будут детей со всей Нижегородской области, а о приоритете для детей близлежащих домов речи не идёт.

Глава региона назвал "бредом" информацию о том, что "Школа 800" будет платная: он подчеркнул, что школа будет работать по принципам общедоступной образовательной организации.

Глеб Никитин подчеркнул, что это уникальный проект по масштабам, качеству, продуманности - беспрецедентный для всей страны, с привлечением огромного количества ресурсов. В связи с этим, очень высока его востребованность, в том числе для жителей всего города.

"В связи с этим мы будем искать баланс. Мы безусловно учтём и потребности микроучастка. Отработаем в ручном режиме: возьмём каждую семью, каждого ребёнка - и буду сам рассматривать и обсуждать, как мы будем эту проблему решать", - сказал губернатор.

"Конечно же, приоритетность для близлежащих территорий будет реализована. Но приоритетность - не значит исключительность", - добавил Глеб Никитин.

Он уточнил, что в настоящее время проработан вопрос разгрузки школ №103 и 22. Учащимся будет предоставлено право выбора и перевода.

Губернатор Нижегородской области также сообщил, что корпус в Верхних Печёрах сдан, и в конце прошлой недели было подписано решение о вводе в эксплуатацию. Сейчас на объекте работает Роспотребнадзор, который выдаст образовательному учреждению лицензию.

Начало обучения предполагается в середине учебного года. Прием первых учеников в ознакомительном режиме начнётся в январе 2023 года. До 27 февраля планируется формирование параллелей звена со 2 по 8 классы - по две на каждый класс. А с 1 сентября 2023 года школа выйдет на полную загрузку.