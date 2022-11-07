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Общество

Более 110 объектов здравоохранения отремонтируют в Нижегородской области в 2022 году

23 ноября 2022 15:52  [86] Общество

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области по итогам 2022 года будет отремонтировано 111 объектов здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 23 ноября.

По словам главы региона, по итогам 2023 года число отремонтированных медучреждений составит уже 290.

"Во время поездок в районы области везде я посещаю больницы. Мы видим результаты программы модернизации медучреждений. В ближайшее время поеду в Семеновский район, проверю результаты там. Постепенно все больницы региона будем доводить до нормативного состояния", - отметил губернатор.

Отвечая на вопрос нижегородки по поводу организации поликлиники в ЖК "Анкудиновский парк" Кстовского района, Глеб Никитин сообщил, что данную тему рассмотрят отдельно. "Жители этого ЖК долны быть обеспечены поликлинической медпомощью", - сказал глава региона.

Он также добавил, что работа "Поездов здоровья" на территории Нижегородской области будет увеличена. Говоря о медицине, Глеб Никитин озвучил проблему кадров в здравоохранении, и отметил, что регион намерен ее активно решать.

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Теги:
Здравоохранение
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