Региональную программу по привлечению кадров в нижегородскую медицину расширят с 2023 года

НИА "Нижний Новгород"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 23 ноября анонсировал расширение программы по привлечению кадров в сферу здравоохранения в 2023 году.
"С 2019 года мы работаем над улучшением жилищных условий специалистов, выплачивая медикам по 1 млн рублей по соответствующей региональной программе. В ближайшее время начнем применять и другую меру поддержки – выплаты дефицитным специалистам, которые сейчас особенно востребованы в районах области. Кроме того, со следующего года будем субсидировать приобретение медицинскими работниками жилья. Решение по новой льготной ипотеке уже принято", – заявил Глеб Никитин.
Кадровый вопрос решается и за счет участия Нижегородской области в программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Так, с начала 2022 года на работу в сельской местности устроились уже 72 врача и 46 медицинских работников среднего звена.
В текущем году в Нижегородской области открываются два центра амбулаторной онкологической помощи – в Починках и Шахунье, в 2023 году еще два центра откроются в Сергаче и Городце.
"Конечно, мы продолжаем заниматься модернизацией первичного звена здравоохранения, эта работа ведется в районах области не менее активно, чем в Нижнем Новгороде. Таких объемов не было никогда", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.
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