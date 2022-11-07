Производственную программу Теплоэнерго на 2023 год показали на "Дне поставщика" Экономика

Фото: пресс-служба Теплоэнерго

Нижегородское АО "Теплоэнерго" представило производственную программу 2023 года на "Дне поставщика" по направлению "Строительство и ЖКХ".

Заместитель генерального директора по развитию и строительству АО "Теплоэнерго" Виктор Калмыков рассказал участникам о запланированных на будущий год объемах работ, куда входят реконструкция и строительство котельных, ЦТП, ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей и сетей электроснабжения, ремонт и замена котлов, насосов, теплообменных аппаратов, автоматизация, диспетчеризация ЦТП и многое другое.

В 2023 году предприятием запланировано обновить более 100 км труб в рамках программ текущего и капитального ремонта, а также инвестиционной программы.

В целом, только инвестиционная программа 2023 года предполагает строительство 25 участков тепловых сетей, реконструкцию 139 участков тепловых сетей, строительство четырех котельных,а также техническое перевооружение тепломеханического оборудования на 69 объектах.

Целями реализации программы 2023 года являются повышение надежности, безопасности и качества предоставления услуг по поставке тепловой энергии и повышение энергетической эффективности муниципальной системы теплоснабжения.

"Мы представили план наших мероприятий на следующий год, обозначили потребность в материалах и услугах, потому что объемы работ будут большие, и, конечно, мы заинтересованы, чтобы как можно больше компаний знали об этом и участвовали в наших конкурсах. Готовы проконсультировать по конкурсным процедурам, если нужно. Мы всегда рады сотрудничеству с надежными поставщиками и подрядчиками – это позволит нам качественно реализовать намеченные планы", - заключил Виктор Калмыков.

Также стало известно, что АО "Теплоэнерго" уже начало закупочные процедуры на 2023 год.