АО "Теплоэнерго" представило масштабную производственную программу 2023 года на "Дне поставщика" Бизнес

Фото: Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" представило производственную программу 2023 года, выступив в роли будущего заказчика услуг, оборудования и материалов на "Дне поставщика" по направлению "Строительство и ЖКХ". Мероприятие организовал региональный Центр "Мой бизнес" при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области по инициативе министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Представители предприятий сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона встретились с представителями малого и среднего бизнеса на площадке технопарка "Анкундиновка". Потенциальные поставщики представили свою продукцию и возможности, заказчики заявили о своей потребности в материалах, оборудовании и услугах на будущий год.

В качестве заказчиков на "Дне поставщика" выступили АО"Теплоэнерго", АО "Нижегородский водоканал", ПАО "Россети Центр и Приволжье" и другие представленные в Нижегородской области компании.

Заместитель генерального директора по развитию и строительству АО "Теплоэнерго" Виктор Калмыков рассказал участникам о запланированных в на будущий год объемах работ, куда входят реконструкция и строительство котельных, ЦТП, ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей и сетей электроснабжения, ремонт и замена котлов, насосов, теплообменных аппаратов, автоматизация, диспетчеризация ЦТП и многое другое.

Как сообщил Виктор Калмыков, в будущем году предприятие запланировало обновить более 100 км труб в рамках программ текущего и капитального ремонта, а также инвестиционной программы. В целом, только инвестиционная программа 2023 года предполагает строительство 25 участков тепловых сетей, реконструкцию 139 участков тепловых сетей, строительство четырех котельных, а также техническое перевооружение тепломеханического оборудования на 69 объектах.

Целями реализации программы 2023 года, как отметил Виктор Калмыков, являются повышение надежности, безопасности и качества предоставления услуг по поставке тепловой энергии и повышение энергетической эффективности муниципальной системы теплоснабжения.

"Мы представили план наших мероприятий на следующий год, обозначили потребность в материалах и услугах, потому что объемы работ будут большие, и, конечно, мы заинтересованы, чтобы как можно больше компаний знали об этом и участвовали в наших конкурсах. Готовы проконсультировать по конкурсным процедурам, если нужно. Мы всегда рады сотрудничеству с надежными поставщиками и подрядчиками – это позволит нам качественно реализовать намеченные планы", - заключил Виктор Калмыков.

Отметим, что АО "Теплоэнерго" уже начало закупочные процедуры на 2023 год. Все закупки предприятие производит в рамках 223-ФЗ на крупнейшей электронной площадке, где в электронном виде размещается вся закупочная документация, подаются, принимаются и рассматриваются заявки участников, заключается договор с победителем.