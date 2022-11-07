Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода временно отключены от систем ЖКХ 24 ноября Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 24 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Согласно информации, в Нижегородском районе с утра уже отключен свет на набережной Гребного канала, в строениях № 108к1 и 109к1 ("Усадьба Банная", яхт-клуб "Лето)". Отключения запланированы с 8:00 до 15:00.

В Сормовском районе без электропитания останутся жильцы многоквартирных домов на проспекте Кораблестроителей. С 13:00 до 16:00 света не будет в домах № 30, 40, 42, 44, 36/1, 36/2, 38/1, 38/2, 45/1, 45/2, 45/3.

В Приокском районе электроснабжение будет ограничено в деревнях Мордвинцево (все улицы) и Ближнеконстантиново (улицы Героя Борисова, Дениса Давыдова, Нагорная, Полевая). Света там не будет с 9:00 до 16:00.

Кроме того, в Канавинском районе на улице Чкалова будет отключено горячее водоснабжение в домах № 37/1, 37. Временные неудобства жителям многоэтажек придётся потерпеть с 9:00 до 13:00.