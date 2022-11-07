Нижегородская судоходная компания модернизирует флот при поддержке Корпорации МСП Бизнес

Фото: с сайта vbflot.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская судоходная компания "Волго-Балтийский флот" получила кредит на сумму 150 млн рублей для планового обновления агрегатов, ремонта и модернизации судов. Согласно информации, финансирование предоставлено в рамках льготной программы инвестиционного кредитования Корпорации МСП. Причём кредит обеспечен гарантией НРО Русского географического общества.

Как рассказал гендиректор ООО "Волго-Балтийский флот" Роман Фролов, спрос на услуги компании интенсивно растет. Для инвестиций в проведение плановых техработ потребовался надёжный финансовый партнёр.

"При помощи программ государственной финансовой поддержки мы получили средства на выгодных условиях. Теперь мы, например, сможем приобрести новые дизель генераторы и заменить устаревшие. Вместе с тем мы проведем модернизацию судов, что позволит продлить сроки эксплуатации и расширить географию работы нашего флота", – отметил руководитель судоходной компании.

Предприятие "Волго-Балтийский флот" перевозит грузы речным и морским транспортом в основном по европейской части РФ и доставляет их во все порты единой глубоководной системы страны, а также прибрежные районы Белого, Баренцева, Каспийского, Азовского, Чёрного морей. Компания также предоставляет услуги судоремонта и разработки документации на модернизацию и переоборудование судов.

Как добавили в Корпорации МСП, программа льготного инвестиционного кредитования, стартовавшая летом 2022 года, рассчитана на производственные предприятия, компании сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. В рамках одной программы были объединены Программа 1764, реализуемая в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", и программа стимулирования кредитования от Центробанка и Корпорации МСП.

Получить кредит на инвестиционные цели под 2,5 и 4% годовых предприниматели могут в любом из 48 банков–участников программы.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Корпорации МСП" Александр Исаевич 21 июня подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и организацией.