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Общество

Бесплатное обследование груди доступно нижегородкам в рамках проекта "Бюст-мост" до 30 ноября

24 ноября 2022 10:52  [49] Общество

Фото: с сайта

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В рамках социального проекта "Бюст-мост" для нижегородок доступно бесплатное обследование здоровья груди. Об этом сообщили организаторы акции - АНО "Центр 800".

Согласно информации, на площадке ТПП Нижегородской области (ул. Нестерова, 31) 30 ноября с 11:00 до 17:00 нижегородки в возрасте от 18 лет и старше смогут пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей в порядке живой очереди. Приём проведут врачи профильных лечебных учреждений Нижнего Новгорода.

Сначала предусмотрена консультация маммолога, а затем УЗИ молочных желез или маммография (по назначению специалиста).

Кроме того, до 30 ноября обследования на специальных условиях доступны у партнёров социального проекта - в более чем 60 медицинских клиниках Нижнего Новгорода и области. В рамках акции услуги доступны бесплатно или со скидкой (до 50% на УЗИ, маммографию и консультации специалистов). Перечень частных и государственных клиник-партнёров размещён по ссылке.

Все дополнительные вопросы по услугам в рамках проекта можно задать по телефону горячей линии Минздрава Нижегородской области: 8-904-783-80-71 (пн.-пт. с 8:00 до 17:00).

СПРАВКА:

"Бюст-мост" — это нижегородский социальный проект, цель которого — привлечь максимальное внимание к необходимости профилактики рака груди. Кроме того, акция позволяет оказывать практическую помощь женщинам.

В 2022 году акция пройдёт в седьмой раз в рамках проекта "800 добрых дел" при поддержке правительства Нижегородской области и регионального Минздрава.

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Теги:
Акции Здоровье Медицина и здоровье
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