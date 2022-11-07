В пунктах временного размещения переселенцев из Донбасса установят новогодние ёлки и поздравят военнослужащих на передовой Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские ёлки. Не с размахом, скромно, но все это было, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Да, дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей", - отметил он.

Секретарь Генсовета также сообщил, что главам регионов, возглавляющим отделения "Единой России", рекомендовано пригласить на губернаторские елки, в том числе, детей участников СВО. Будет и традиционная "Елка желаний", отметил он.

"И у наших парней на передовой, несмотря на все сложности, с которыми им приходится сталкиваться, тоже должен быть праздник. Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома", - сообщил Андрей Турчак.

Напомним, что только в Нижнем Новгороде запланировано 32 новогодних мероприятия для 3 000 детей - из малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, из семей вынужденных переселенцев.

Накануне на заседании депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе депутаты обсудили подготовку к празднованию нового 2023 года.

Как был отмечено, заложенная Максимом Горьким традиция организации благотворительных елок в Нижнем Новгороде обязательно будет продолжена.

По словам руководителя депутатского объединения "Единой России", заместителя председателя городской Думы Евгения Костина, такие мероприятия украшают новогоднюю программу. При этом он отметил необходимость заблаговременно подготовиться к проведению акции "Елка желаний".

Акция направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, из нуждающихся семей смогли поверить в новогоднее чудо и реализовать свою мечту.

Каждый год в Нижегородской области в благотворительной акции принимают участие партактив и депутаты "Единой России" всех уровней. Они исполнили сотни разных новогодних желаний детей.