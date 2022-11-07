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Культура и отдых

Этнографический каталог Нижегородского Поволжья презентовали в НГХМ

24 ноября 2022 13:23  [88] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Презентация этнографического каталога Нижегородского Поволжья прошла в НГХМ.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, каталог посвящен традиционным видам одежды региона (сарафан, шушпан). Тематическая выставка в НГХМ будет работать до 22 января, добавили в ведомстве.

Глава Минкульта региона Наталья Суханова подчеркнула, что была проделана большая научная работа, при подготовке было собрано около 60 вариантов традиционных костюмов.

Тексты каталога представляют собой открытия, сделанные во время этнографических экспедиций по районам Нижегородской области.

В издании можно увидеть редкие фотографии праздничной крестьянской одежды из Вознесенского района, молельный комплекс заволжских старообрядцев, традиционную одежду мордвы-тюрюхан, богатый праздничный костюм села Безводное, а также женский праздничный костюм села Чернуха. 

Ранее сообщалось, что выставки Екатеринбургского музея изобразительных искусств пройдут в НГХМ в 2023 году.

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Теги:
Выставка НГХМ
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