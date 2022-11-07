Три мемориальные доски в память о бойцах СВО установят на территории Дзержинска Общество

Три мемориальные доски в память о дзержинцах, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, установят в Дзержинске.

Соответствующее решение принято на заседании городской Думы.

Мемориальные доски в память о сержанте, командире топогеодезического отделения Алексее Савенкове, старшем сержанте, командире орудия Василии

Щелыкалове и гвардии прапорщике Александре Зенковиче появятся на фасадах школ, которые они окончили, - №№4 (ул.Патоличева, 31а), 7 (ул.Матросова, 19) и 30 (ул.Октябрьская, 52).

Алексей Александрович Савенков родился в 2001 году, сержант, командир топогеодезического отделения 18 Гвардейской мотострелковой дивизии погиб 19 марта 2022 года. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Александр Сергеевич Зенкович родился в 1999 году, гвардии прапорщик 1489-го гвардейского зенитного ракетного полка погиб 4 июля 2022 года. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Василий Владимирович Щелыкалов родился в 1986 году, старший сержант, командир орудия погиб 11 сентября 2022 года. Награжден Орденом Мужества посмертно.

"Это дань памяти новым героям, дзержинцам, о которых нельзя забывать. Этих парней, которые сражались на Украине и награждены Орденами Мужества посмертно, можно поставить в один ряд с героями Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни", - сказал заместитель председателя комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Сергей Чендырин.