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Общество

"Единая Россия" проведет традиционную Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню создания партии

24 ноября 2022 13:44  [76] Общество

Со своими вопросами нижегородцы могут обратиться в региональную и местные общественные приемные "Единой России", депутатские центры, приемные депутатов партийной фракции Законодательного собрания области, депутатских объединений партии представительных органов муниципальных образований области. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках. Об этом сообщил руководитель региональной общественной приемной "Единой России" Виктор Лунин.

"Единая Россия" проводит традиционную Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню рождения партии. И это реальная возможность помочь конкретному человеку здесь и сейчас, а также еще и возможность помочь выявить проблемы и сбои, которые требуют системных решений. В этом году посвятим один из дней приему по вопросам поддержки семей мобилизованных нижегородцев. К участию в проведении приемов приглашены сенаторы, депутаты всех уровней, партийный актив и наши организации-партнеры", - отметил Виктор Лунин.

Все дни Декады будут тематическими. К примеру, 2 декабря будет проведен день приемов граждан по социально значимым вопросам и организации системы здравоохранения, 5 декабря – по одной из самых популярных у граждан тем – ЖКХ, 6 декабря - по вопросам старшего поколения, 7 декабря - по вопросам дошкольного и школьного образования, 8 декабря – по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан, 9 декабря – по юридическим и трудовым вопросам.

Работа региональной приемной  с обращениями граждан в ходе Декады будет вестись по контактам:
телефоны: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50, e-mail: op@nnov.er.ru ; nrop52@yandex.ru, oнлайн-форма подачи обращения: https://forms.yandex.ru/u/5ea7eb25e4eac10fa22f8932/ 

Обращения также можно направлять по почтовому адресу: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38.

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Теги:
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