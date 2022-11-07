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Политика

Юрий Станкевич: "В федеральном бюджете предусмотрены все ключевые факторы для развития нашей страны"

24 ноября 2022 14:06  [50] Политика
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Сегодня Государственная Дума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.   

Как отметил депутат Госдумы Юрий Станкевич, бюджет принимается в непростое время. Было важно учесть интересы всех сторон – поддержать реализацию инфраструктурных проектов в регионах, продолжить развитие предприятий в условиях санкционного давления, выполнить все социальные гарантии перед людьми. 

"В бюджете нашли отражение реализация государственных программ и проектов, поручений президента России Владимира Путина, индексация выплат. Важно, чтобы помощь, если в ней нуждаются люди, дошла до каждого. Поэтому более трети бюджета в 2023 году направлено на социальные расходы. Главное, в финансовом документе предусмотрены все ключевые факторы для процветания нашей страны. Мы будем двигаться вперед и уверенно отвечать на все вызовы времени, обеспечивая устойчивое развитие нашей экономики и увеличивая благосостояние людей", - заявил депутат.

По его словам, итоговый вариант бюджета – это результат консолидированной работы депутатов Государственной Думы и членов Правительства, а также "Единой России", поправки которой предусматривали увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей. Это касается социальной поддержки граждан, образования, здравоохранения, развития села и многих других важных направлений. 

"Продолжится строительство и ремонт школ, модернизация первичного звена здравоохранения. Финансирование развития региональной и местной дорожной сети в 2023 году будет увеличено вдвое – на 29,1 млрд рублей. На развитие сельских территорий дополнительно направят 8 млрд рублей, а это в том числе реализация программ по обеспечению людей газом и качественной питьевой водой", - рассказал Юрий Станкевич. 

Депутат особо отметил, что на поддержку граждан в рамках социального контракта будет ежегодно направляться 7,5 млрд рублей. 

"Эти средства позволят улучшить свое финансовое положение порядка 400 тысячам людей. На примере Нижегородской области можно увидеть, что этот механизм очень востребован у жителей. А регион является лидером по числу оформляемых социальных контрактов. Он позволяет начать свое дело,  реализовать определенные важные проекты. К тому же с этого года размер выплаты в рамках социального контракта увеличен до 350 тысяч рублей. Важно, что все эти возможности останутся у людей", - подчеркнул Юрий Станкевич. 

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Теги:
Единая Россия Юрий Станкевич
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