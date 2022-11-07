Евгений Семёнов: "Глеб Никитин продемонстрировал глубокое знание социально-экономической ситуации в регионе" Политика

Евгений Семёнов

Политолог, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семёнов прокомментировал прямую линию, которую 23 ноября провёл с жителями губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Прошедшая прямая линия губернатора Глеба Никитина играет важную роль в сегодняшней жизни региона. Из множества эффектов, которыми она обладает, я бы выделил главный – социально-политический эффект. Эксперты называют его "патерналистским куполом", - сказал Евгений Семёнов.

Он отметил, что с начала СВО и последовавшей за этим частичной мобилизации общество живёт в особых социально-психологических условиях.

"Социологи заявляют, что в подобных обстоятельствах возрастает уровень социальной тревоги, население ожидает от власти сигнала о том, что ситуация стабильна, а сама власть обладает силой, энергией и действует системно во имя интересов общества. Прямая линия губернатора как нельзя лучше такой сигнал обществу и отправляет.

Глеб Никитин в ходе более чем трёхчасового диалога с нижегородцами продемонстрировал глубокое знание социально-экономической ситуации в регионе, прекрасное понимание причин тех или иных проблем и способов их решения. В ходе общения с людьми он не уходил от острых вопросов, не пытался приукрасить действительность, а главное – проявлял искреннюю заботу о людях, столкнувшихся с самыми различными проблемами. На мой взгляд, это очень важно, потому что искренность и открытость – это то, что особенно ценится людьми и, в конечном итоге, укрепляет доверие населения к власти.

Кстати, о том, что подобный подход сегодня востребован обществом, свидетельствует количество интернет-просмотров прямой линии губернатора, которое с прошлого года выросло более чем в два раза и перевалило за семьсот тысяч человек", - заявил Евгений Семёнов.