Почти 310 нарушения правил использования маломерных судов выявили в Нижегородской области с 2020 по 2022 год Общество

НИА "Нижний Новгород"

За период с 2020 по 2022 годы в Нижегородской области выявлено 312 административных нарушений, при которых маломерное судно должно быть задержано и отправлено на штрафстоянку.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания, парламентарии рассмотрели изменения в профильный закон региона, который регулирует порядок перемещения таких судов на штрафстоянку.

По словам председателя ЗСНО Евгения Люлина, несмотря на завершение навигации вопрос с маломерными судами остается актуальным для региона.

Как отметил председатель комитета по транспорту ЗСНО Владимир Солдатенков, на Волге и Оке работают более 30 лодочных станций, которые впоследствии могли бы использоваться в качестве стоянок для задержанных маломерных судов после внесения изменения в региональное законодательство.

Ранее сообщалось, что девять рыбаков сняли с льдины в Городецком районе.