Нижегородский филиал Т Плюс призывает соблюдать меры безопасности вблизи объектов теплоснабжения Общество

В связи с ожидающимся сильным похолоданием Нижегородской филиал "Т Плюс" напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи тепловых сетей, тепловых камер и других объектов коммунального хозяйства.

При низких температурах наружного воздуха температура сетевой воды, отпускаемой для отопления потребителей, существенно увеличивается в соответствии с температурным графиком. В сильные холода температура сетевой воды может превышать 100 град. С.

Уважаемые жители!

Любые возможные инциденты на тепловых сетях представляют особую опасность. Будьте предельно осторожными и соблюдайте меры безопасности при нахождении вблизи теплосетевых объектов!

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите о случившемся:

- в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: (8313) 25-95-70 или в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 050;

- в Кстове – в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-40.

Предупреждайте детей, находящихся или играющих вблизи технологических коммунальных служб, об опасности для их жизни и здоровья.

Водителям автотранспортных средств следует не допускать парковки в охранных зонах тепловых сетей, уделять повышенное внимание при движении близи ограждений мест производства и ремонтных работ, избегать проезда в местах парения или выхода на поверхность больших количеств воды.

Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может сделать так, чтобы не случилось беды!