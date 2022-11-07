Закон о сельском туризме в Нижегородской области принят в первом чтении в ЗСНО Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

На заседании регионального парламента депутаты в первом чтении рассмотрели и приняли закон, который определяет векторы развития сельского туризма в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, парламентарии уточнили направления такого туризма. К нему, в частности, станут относиться "экологический туризм" и "аграрно-познавательный туризм".

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин отметил, что данный закон необходим для развития предпринимательства и районов.

"Считаю, что этот закон – пролог к будущему развитию сельского туризма. Пока принимаем документ в первом чтении. Будем обсуждать его со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Евгений Люлин.

Как подчеркнула первый зампред Заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" в ЗСНО Ольга Щетинина, региону необходимы условия для развития сельского туризма.

"Этот вид бизнеса решает важную социальную задачу развития сельской местности, сохранения ее особого уклада жизни и может стать точной роста для конкретного села или деревни", — отметила первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина.

Ранее сообщалось, что агротуризм будут развивать в Нижегородской области.