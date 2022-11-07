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24 ноября 2022 16:07  [82] Закон о сельском туризме в Нижегородской области принят в первом чтении в ЗСНО
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Бизнес

Закон о сельском туризме в Нижегородской области принят в первом чтении в ЗСНО

24 ноября 2022 16:07  [82] Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

На заседании регионального парламента депутаты в первом чтении рассмотрели и приняли закон, который определяет векторы развития сельского туризма в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, парламентарии уточнили направления такого туризма. К нему, в частности, станут относиться "экологический туризм" и "аграрно-познавательный туризм".

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин отметил, что данный закон необходим для развития предпринимательства и районов.

"Считаю, что этот закон – пролог к будущему развитию сельского туризма. Пока принимаем документ в первом чтении. Будем обсуждать его со всеми заинтересованными сторонами", - сказал  Евгений Люлин.

Как подчеркнула первый зампред Заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" в ЗСНО Ольга Щетинина, региону необходимы условия для развития сельского туризма.

"Этот вид бизнеса решает важную социальную задачу развития сельской местности, сохранения ее особого уклада жизни и может стать точной роста для конкретного села или деревни", — отметила первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина.

Ранее сообщалось, что агротуризм будут развивать в Нижегородской области.

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Теги:
Туризм
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