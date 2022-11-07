Нижегородским инвесторам предоставят без торгов участок земли после ликвидации свалки на нем Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Предложение нижегородского Мингосимущества о передаче инвестору земельного участка после ликвидации на нем свалки было поддержано на уровне регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, парламентарии внесли изменения в профильный закон о регулировании земельных отношений в Нижегородской области.

Таким образом, в оборот могут быть введены земли, занятые свалками отходов, а их ликвидация будет происходить не за счет бюджета, а на средства частных инвесторов, заинтересованных в получении такого участка для строительства.

"Решаются сразу две задачи: в регионе станет меньше свалок, в то же время появится возможность привлечь больше инвесторов, за которыми – новые проекты и рабочие места. Отмечу, что участок предоставляется только после непосредственной ликвидации свалки", - подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

По словам главы нижегородского Минэкологии Дениса Егорова, регион ликвидирует объекты накопленного экологического ущерба.

"Это масштабные проекты, которые не реализовать без участия федеральных средств. Одновременно есть менее крупные объекты и инвесторы, которые готовы взять на себя обязательства по их ликвидации. Таким образом, мы привлекаем инвестиции для улучшения экологической безопасности региона и повышения качества жизни нижегородцев", - отметил Денис Егоров.

Ранее сообщалось, что ликвидация 660 свалок завершена в Нижегородской области в 2022 году.