Артем Кавинов: "Планы газификации северных районов Нижегородской области идут по графику" Экономика

Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единая Россия" )Артем Кавинов прокомментировал прямую линию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, прошедшую 23 ноября 2022 года.

"В очередной раз глава региона показал свою открытость и знание ситуации в каждом районе области, даже самом отдаленном. Отвечал честно, подробно, затрагивая большей частью проблемные вопросы. Уделил внимание и общим темам, касающимся вопросов образования, здравоохранения, развития транспорта, благоустройства, и частным вопросам, проблемам конкретного населенного пункта и даже улицы, не исключая и север нашего округа", - сказал Артем Кавинов.

Он напомнил об истории со сгоревшим в селе Макарий культурно-спортивным комплексом.

"Были там вместе с главой региона сразу после случившегося пожара. На сегодня вся основная подготовительная работа завершена. Рад, что Глеб Сергеевич взял этот вопрос под дополнительный контроль, и уверен, создание нового комплекса не за горами", - добавил депутат.

Артем Кавинов подчеркнул важность реализации программы газификации, о которой Глеб Никитин рассказал на прямой линии.

"Убедился, что все намеченные планы, связанные с газификацией наших северных районов, идут по графику. Шесть северных районных центров Нижегородской области планируется газифицировать в рамках программы Газпрома. Хорошая новость, в первую очередь для нашего округа, где голубое топливо ждали не одно десятилетие.

Подтвердил Глеб Сергеевич и строительство ФОКа в Сормове - того, которого так долго ждали все сормовичи. Этот вопрос не раз звучал от них во время рабочих встреч, при подготовке народной программы партии, много запросов было и в социальных сетях. Уже готов проект. Планируется, что строительство будет осуществляться по концессии", - рассказал Артем Кавинов.