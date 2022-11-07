Вадим Андрюхин: "Глеб Никитин постарался максимально выслушать всех, кто выходил с ним на контакт в ходе прямой линии" Политика

"Авторитет любой власти напрямую зависит о того, насколько у неё есть связь с народом, причём связь должна быть без каких-либо посредников, буквально лицом к лицу, без скидок на неудобные вопросы и претензии, идущие от наших граждан. Прямая линия с нашим губернатором - яркое тому подтверждение. Лично мне показалось, что Глеб Сергеевич Никитин постарался максимально выслушать всех, кто выходил с ним на контакт в ходе прямой линии по самому широкому кругу проблем", - заявил Вадим Андрюхин, политический обозреватель, главный редактор газеты "Новое дело. Областной выпуск", комментируя итоги прямой линии главы региона, которая состоялась 23 ноября.

"Понравилось и то, что Глеб Никитин реагировал на вопросы спокойно, со знанием дела, ни один острый вопрос не застал его врасплох — на всё отвечал чётко, доступно и, что самое главное, рассказывал о перспективах решения затронутых проблем, в том числе и по конкретным временным срокам. Очевидно, что наш губернатор относится к такому типу народных руководителей, которые не просто общаются с людьми, но и буквально держат руку на пульсе общественных настроений. И в этом нашей области очень повезло", - сказал Вадим Андрюхин.