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Мобилизованным нижегородцам отправлен очередной гуманитарный груз от "Волонтеров Победы"

24 ноября 2022 18:27  [70] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

НИА "Нижний Новгород"

Очередная партия гуманитарной помощи собрана для мобилизованных нижегородцев благодаря "Волонтерам Победы".

Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", гуманитарный груз включает в себя предметы первой необходимости, лекарства, теплую одежду, продукты питания, а также браслеты-триколор от юных нижегородцев.

Бойцы также получат письма детей со словами благодарности, пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой.  

"На регулярной основе мы помогаем семьям мобилизованных, раненым солдатам в госпиталях и, конечно, отправляем помощь участникам спецоперации. С приходом холодов дополнили список необходимых для военнослужащих вещей, поэтому в ближайшее время планируем также собрать и отправить им новую партию гуманитарной помощи", — рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее "Волонтеры Победы" посетили 28 семей мобилизованных нижегородцев.

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Теги:
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