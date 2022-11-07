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Система прокторинга – что это, цели и задачи применения, особенности и преимущества

24 ноября 2022 18:54  [28]

В образовательных учреждениях разного направления может потребоваться проведение тестирования или онлайн-наблюдения. Отличным решением в таком случае станет прокторинг. Современная система ProctorEdu представляет собой эффективное ПО для выполнения функций протоколирования и оценки действий пользователей во время дистанционных обучающих мероприятий. Например, она подойдет для тестов, контрольных и экзаменационных работ. На сайте https://proctoredu.ru/ вы сможете более подробно ознакомиться с функциями, особенностями и преимуществом прокторинга. Программу потребуется подключить к площадкам для тестирования, что позволит наладить автоматический режим проверок. Такой контроль способствует уменьшению рисков, взаимосвязанных с затратами компании и ее репутацией. Также повышается уровень компетенции студентов или сотрудников фирмы.

Ключевые особенности

Компания ProctorEdu предлагает своим клиентам такой современный и интересный продукт, как система прокторинга для контроля уровня знаний и поведения учеников. Она позволит выполнять ответственные онлайн тестирования в бизнес-центрах и образовательных учреждениях. Тем самым удается повысить качество полученных знаний и результатов.

К особенностям платформы относятся

  • автоматическая оценка результатов тестирования;
  • биометрическая верификация личности;
  • наличие мобильной версии;
  • бесшовная интеграция SDK;
  • возможность работы на браузере или внутри других устройств;
  • присутствие функции видеосвязи;
  • онлайн наблюдение за мероприятиями с участниками до 30 человека.

Такая система становится настоящей находкой для любых компаний и образовательных учреждений. Ее можно подключать к собственному сайту или другой платформе.

Разновидности прокторинга

Современная компания ProctorEdu предлагает пользователям несколько вариантов прокторинга. Каждый их них имеет свои особенности и преимущества:

  • полная автоматизация – наблюдение с помощью 14 трекеров поведения, проверка личностных качеств, предоставление отчета;
  • проверка экзаменов и тестирований человеком – проктор сможет просматривать запись для подтверждения правильности полученных итогов;
  • живой прокторинг – контроль процессов тестирования происходит в реальном времени с помощью наблюдения за рабочим столом через камеру;
  • устный экзамен – здесь не потребуется СДО или других видов программного обеспечения. Для членов комиссии присутствуют отдельные комнаты видеосвязи.

В компании ProctorEdu вы сможете выбрать определенные виды поставок систем прокторинга. Это могут быть коробка или облако. В первом случае ПО разворачивается внутри вашего сервера и инфраструктуры. Это позволяет контролировать данные даже без доступа к интернету. В то же время облако работает только при наличии доступа к интернету. Пользователь получит необходимый сервис.

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