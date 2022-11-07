Система прокторинга – что это, цели и задачи применения, особенности и преимущества

В образовательных учреждениях разного направления может потребоваться проведение тестирования или онлайн-наблюдения. Отличным решением в таком случае станет прокторинг. Современная система ProctorEdu представляет собой эффективное ПО для выполнения функций протоколирования и оценки действий пользователей во время дистанционных обучающих мероприятий. Например, она подойдет для тестов, контрольных и экзаменационных работ. На сайте https://proctoredu.ru/ вы сможете более подробно ознакомиться с функциями, особенностями и преимуществом прокторинга. Программу потребуется подключить к площадкам для тестирования, что позволит наладить автоматический режим проверок. Такой контроль способствует уменьшению рисков, взаимосвязанных с затратами компании и ее репутацией. Также повышается уровень компетенции студентов или сотрудников фирмы.
Компания ProctorEdu предлагает своим клиентам такой современный и интересный продукт, как система прокторинга для контроля уровня знаний и поведения учеников. Она позволит выполнять ответственные онлайн тестирования в бизнес-центрах и образовательных учреждениях. Тем самым удается повысить качество полученных знаний и результатов.
К особенностям платформы относятся
Такая система становится настоящей находкой для любых компаний и образовательных учреждений. Ее можно подключать к собственному сайту или другой платформе.
Современная компания ProctorEdu предлагает пользователям несколько вариантов прокторинга. Каждый их них имеет свои особенности и преимущества:
В компании ProctorEdu вы сможете выбрать определенные виды поставок систем прокторинга. Это могут быть коробка или облако. В первом случае ПО разворачивается внутри вашего сервера и инфраструктуры. Это позволяет контролировать данные даже без доступа к интернету. В то же время облако работает только при наличии доступа к интернету. Пользователь получит необходимый сервис.
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