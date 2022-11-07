Типы расширительных баков для отопления

Расширительные баки служат важным и необходимым элементом газового котла. Они способствуют компенсации увеличения объема в отопительных системах. Такие изделия входят в комплектацию каждого навесного котла. При их выборе следует обращать внимание на качество, материалы, виды и надежность.
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На сегодняшний день в ассортименте производителей представлено несколько видов расширительных баков. Они отличаются по размеру, форме, объему, вместительности. Разные модели предназначены для определенных марок, конфигураций и уровней мощности котлов. Распространенными вариантами выступают:
О необходимости замены расширительного бака в котле могут говорить разные признаки. Например, тревожными «звоночками» становятся увеличение давления внутри отопительной системы при ее нагреве, упадок показателей при охлаждении.
Особенного внимания сейчас заслуживают расширительные баки бренда Bosch. В компании представлены лучшие модели от надежного производителя. Среди них:
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