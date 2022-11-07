Типы расширительных баков для отопления

Расширительные баки служат важным и необходимым элементом газового котла. Они способствуют компенсации увеличения объема в отопительных системах. Такие изделия входят в комплектацию каждого навесного котла. При их выборе следует обращать внимание на качество, материалы, виды и надежность.

Приобрести изделия от производителей по выгодным ценам можно в магазине Boilerparts, где они представлены в широком ассортименте. Тут вы сможете купить долговечные и устойчивые модели от итальянских брендов Zilmet и CIMM.

Разновидности

На сегодняшний день в ассортименте производителей представлено несколько видов расширительных баков. Они отличаются по размеру, форме, объему, вместительности. Разные модели предназначены для определенных марок, конфигураций и уровней мощности котлов. Распространенными вариантами выступают:

Баки открытого типа – применяется в отопительных системах в качестве предотвращения поломок ее элементов и механизмов. Изделие препятствует образованию поломок вследствие увеличения показателей давления или объема при нагревании. В конструкции таких моделей часто нет крышки, что обеспечивает доступ к составным элементам. Преимуществами агрегата выступают полная автономность и доступная цена.

Баки закрытого типа – используются в целях нивелирования расширения теплоносителя, образованного при подъеме уровня температуры. Приспособление предотвращает появление гидроударов, защищает отопительную систему от механических повреждений. Конструкция состоит из корпуса, камеры для теплоносителя, мембраны и газовой камеры.

О необходимости замены расширительного бака в котле могут говорить разные признаки. Например, тревожными «звоночками» становятся увеличение давления внутри отопительной системы при ее нагреве, упадок показателей при охлаждении.

Преимущества покупки расширительного бака

Особенного внимания сейчас заслуживают расширительные баки бренда Bosch. В компании представлены лучшие модели от надежного производителя. Среди них:

GAZ 4000 – характеризуется вместительностью и функциональностью. Он подходит для установки на газовые котлы в квартирах и домах. Обладает круглой формой.

GAZ 7000 – круглое изделие для улучшения показателей давления в котлах и других отопительных системах. Вместительное, надежное и функциональное изделие, простое в установке и эксплуатации.

GAZ 2000 – компактные и качественные модели от производителя.

В каталоге интернет-магазина Boilerparts также можно найти и купить расширительные баки от других отечественных или зарубежных брендов. Купить их по доступным ценам можно у нас в интернет магазине Бойлерпартс.ру. Все они соответствуют необходимым требованиям безопасности и надежности, характеризуются длительным сроком службы и приемлемыми ценами. Порадует покупателей и оперативная доставка в любой регион.

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