Морозную погоду до -15° принесёт антициклон в Нижегородскую область на выходные Общество

В грядущие выходные погоду в Нижегородской области будет диктовать приближающийся арктический антициклон. Обширная область высокого атмосферного давления обеспечит облачную сухую погоду с температурой воздуха на 2–3° ниже климатической нормы. Причём, по прогнозам синоптиков, такая погода установится надолго.

В пятницу, 25 ноября, ожидается слабый снег, местами из-за облаков проглянет солнце. Ветра практически не будет, а температура днём составит -6…-8°, а к ночи опустится до -9...-10°, местами до -13...-15°.

В субботу атмосферное давление поднимется до 760-765 мм рт.ст, мороз немного окрепнет: утром -9...-13°, днём -8...-9°. Также местами ожидается слабый снег, северо-восточный ветер не превысит 3 м/с.

В воскресенье, 27 ноября, атмосферное давление ещё поднимется - до 767 мм рт.ст. Облачная погода сохранится, а вот ветер немного усилится. Столбики термометров покажут -5...-7° днём, -9...-12° ночью.