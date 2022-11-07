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Чествование многодетных семей с новорожденными прошло в рамках Дня матери в Дзержинске

25 ноября 2022 11:12  [66] Общество
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

В рамках празднования Дня матери в Дзержинске прошло торжественное чествование семей с новорожденными.

Как сообщили в пресс-службе Думы Дзержинска, в церемонии приняли участие депутаты Гордумы.

Поздравить семьи с рождением детей пришли глава города Иван Носков, председатель Думы Виктория Николаева, депутаты Виктор Романов и Иван Григорьев, заместитель главы администрации Ольга Палеева.

В адрес счастливых родителей звучало много добрых пожеланий.

"Самое главное событие в жизни любого человека – это рождение ребенка. В такой знаменательный день хотелось бы пожелать детям и их родителям здоровья и счастья. Ещё пожелать, чтобы родители стали достойным примером для подражания и надежной опорой в жизни своих детей", - сказала Виктория Николаева.
 
В семье Сергея и Натальи Немцовых радостное событие произошло в мае. У них родились второй и третий ребенок в семье: сыновья – Матвей и Платон. В семье Александра и Алёны Парамоновых в июле появились на свет третий и четвертый ребенок - сын Арсений и дочь Ксения. В июне по второму ребенку в семье родились у Ивана и Татьяны Шешнёвых (сын Арсений) и у Сергея и Екатерины Клещевых (дочь Валерия).

Председатель Думы Виктория Николаева и депутаты Виктор Романов, Иван Григорьев вручили мамам и папам маленьких дзержинцев подарки и цветы.

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Теги:
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