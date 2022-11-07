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Общество

Глеб Никитин: "Воспитание детей требует огромного труда"

27 ноября 2022 09:20  [32] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем матери. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

"Дорогие мамы! От всей души поздравляю вас с вашим праздником!

Воспитание детей требует огромного, круглосуточного труда. Только вы знаете, сколько тревог и волнений приходится испытать, пока ребёнок вырастет. От первых шагов до получения диплома, от первого рисунка до профессиональных успехов – на каждом этапе взросления важны ваши поддержка и внимание. Огромное счастье, когда у ребенка есть любящая и понимающая мама. Хотя даже о взрослых детях, а потом и внуках, не меньше тревожится ваше сердце", - говорится в тексте поздравления.

"В День матери мы отдаём дань уважения и материнству как социальной роли, фундаменту в жизни общества. Без детей нет будущего, нет перспективы развития. Задача государства - помочь мамам в их нелегком труде. Для этого по инициативе президента России реализуется национальный проект "Демография", строятся школы и детские сады, обновляются детские медицинские учреждения.

Мы видим, что с каждым годом в Нижегородской области все больше становится многодетных семей. Огромное спасибо хочу сказать и приемным мамам. С годами вы становитесь по-настоящему родными, ведь забота и любовь стирают все условные границы. Не меньшего уважения достойны женщины, которых дети воспринимают, как вторых мам – это воспитатели, учителя, тренеры.

В этот праздник желаю всем мамам здоровья и благополучия! Пусть дети всегда радуют вас, а беда никогда не коснётся ваших домов! С Днём матери!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин
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