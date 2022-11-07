Александр Тюрин избран председателем Координационного совета организаций профсоюзов Арзамаса Общество

Фото: пресс-служба АПЗ, архив

Председатель первичной профсоюзной организации АО "АПЗ" Александр Тюрин выбран председателем Координационного совета организаций профсоюзов Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Заседание Координационного совета состоялось 16 ноября, на нем кандидатура Александра Тюрина была поддержана единогласно.

Координационный совет объединяет более двадцати профсоюзных организаций города. Ожидается, что 1 декабря состоится первая встреча под председательством Александра Тюрина, где определят структуру организации, утвердят план работы на ближайшие три года, рассмотрят вопросы оказания правовой помощи членам профсоюза города.

Предполагается подготовка и подписание соглашения о взаимодействии в разных сферах, взаимном сотрудничестве и партнерских

отношениях с ассоциацией промышленников и предпринимателей, администрацией города, городской Думой, прокуратурой, общественными организациями Арзамаса (молодежными, ветеранскими, политическими и волонтерскими).