Александр Тюрин избран председателем Координационного совета организаций профсоюзов Арзамаса

Фото: пресс-служба АПЗ, архив
Председатель первичной профсоюзной организации АО "АПЗ" Александр Тюрин выбран председателем Координационного совета организаций профсоюзов Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.
Заседание Координационного совета состоялось 16 ноября, на нем кандидатура Александра Тюрина была поддержана единогласно.
Координационный совет объединяет более двадцати профсоюзных организаций города. Ожидается, что 1 декабря состоится первая встреча под председательством Александра Тюрина, где определят структуру организации, утвердят план работы на ближайшие три года, рассмотрят вопросы оказания правовой помощи членам профсоюза города.
Предполагается подготовка и подписание соглашения о взаимодействии в разных сферах, взаимном сотрудничестве и партнерских
отношениях с ассоциацией промышленников и предпринимателей, администрацией города, городской Думой, прокуратурой, общественными организациями Арзамаса (молодежными, ветеранскими, политическими и волонтерскими).
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+