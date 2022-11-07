Более 113 тысяч компаний в регионах прошли диагностику и получили рекомендации по развитию бизнеса Бизнес

Более 113 тыс. малых и средних предприятий с начала года прошли диагностику своего бизнеса через цифровую платформу МСП.РФ. Лидерами по этому показателю стали Москва (почти 33,9 тыс. раз), Челябинская область (более 6 тыс.) и Санкт-Петербург (почти 5,6 тыс.). По итогам оценки каждому предприятию были выставлены баллы, которые дали его владельцу картину состояния его бизнеса. Полная диагностика для юрлиц проводится по 44 показателям, для ИП – по 24.

Каждый пользователь сервиса "Расчет рейтинга бизнеса и комплексные услуги" может бесплатно провести анализ деятельности предприятия на основе данных из официальных источников, включая ФНС, Банк России, МВД, ФССП, ЕИС и др. Для прохождения диагностики на МСП.РФ, достаточно заполнить небольшую электронную анкету. По итогам скоринга на руках у предпринимателя будет объективная картина состояния его дел. Также он сможет выбрать готовые пакеты региональных комплексных услуг и подать онлайн-заявку на их получение.

"В середине октября мы расширили функционал сервиса "Расчет рейтинга бизнеса" и включили в него получение комплексных региональных услуг. Для пользователей это дополнительное удобство: после прохождения диагностики и получения результатов им предлагаются пакеты региональных комплексных услуг. Это меры поддержки, которые максимально подходят конкретному бизнесу с учетом присвоенного рейтинга», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, отметив, что пользователю рейтинг дает возможность узнать каким его видит государство, в том числе, есть ли налоговая задолженность, нарушались ли условия предоставленной господдержки и т.д.

В число тех, кто прошел диагностику своего бизнеса, была производственная компания "Элиттент". Она выпускает текстильные изделия. По итогам оказания комплексной поддержки Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства компания получила возможность реализации продукции через крупную торговую сеть и заключила контракт на пробную поставку с другой компанией. Также руководство компании проконсультировали по вопросам экспорта продукции и организовали участие в акселерационной программе. Поддержка позволила расширить поставки продукции внутри страны, найти потенциальных заказчиков за границей, повысить узнаваемость компании.

Диагностикой бизнеса также воспользовался Экспертный центр технологических решений. Сферой его деятельности является энергетика. В рамках поддержки Свердловский фонд поддержки предпринимательства помог компании привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в размере 800 тыс. рублей в банке-партнере. Также было налажено взаимодействие с крупнейшими заказчиками, проведена консультация по внешнеэкономической деятельности и привлечению финансирования по льготной ставке, оказана помощь с поиском партнеров. Поддержка позволила расширить перечень клиентов в стране, найти потенциальных заказчиков за рубежом, начать получение статуса участника проекта «Сколково», а также создать каталог продукции и услуг компании.

В топ-10 регионов по количеству пройденных диагностик вошли Московская область, Пермский край, Ростовская, Самарская, Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.

Воспользоваться сервисом оценки и узнать рейтинг предприятия с помощью инструментов Цифровой платформы могут как юридические лица, так и ИП. Для этого им необходимо быть в Едином реестре малых и средних предприятий и авторизоваться на МСП.РФ через Госуслуги.

Всего на Цифровой платформе МСП.РФ сейчас доступно 1,5 тыс. комплексных услуг для предпринимателей 85 регионов. В каждом из них сформирован свой набор, который можно выбрать в личном кабинете. В пакеты включено несколько наиболее подходящих региональных комплексных мер поддержки. Это могут быть консультации по различным вопросам, включая финансовый и управленческий аудит, повышение квалификации сотрудников, выход на маркетплейсы и т.д.