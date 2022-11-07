БК "Пари НН" проведёт благотворительный матч с питерским "Зенитом" 27 ноября Спорт

Фото: БК Пари НН

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

БК "Пари Нижний Новгород" проведёт свой традиционный благотворительный матч 27 ноября. Как сообщили в пресс-службе клуба, все собранные средства будут направлены нижегородским фондам НОНЦ и "Время РАСсвета".

Напомним, каждый сезон БК "Пари НН" выбирает один матч, в рамках которого собранные с продажи билетов средства переводит для детских благотворительных фондов. Так, за четыре года клуб с поддержкой болельщиков перечислил на лечение и реабилитацию подопечных фондов НОНЦ и "Время РАСссвета" около 2 млн рублей.

В сезоне 2022-2023 благотворительным матчем объявлена встреча БК "Пари НН" с действующим чемпионом Единой Лиги ВТБ - питерским "Зенитом".

Как отметили в пресс-службе нижегородского спортивного клуба, все деньги, вырученные с продажи билетов на игру и заработанные магазином атрибутики во время матча, а также собранные болельщиками во время матча, будут направлены на благотворительность.

При этом владельцы абонементов на домашние матчи текущего сезона уже заочно поучаствовали в акции: 10% с каждого проданного абонемента переведут в фонды.

Кроме того, болельщики могут поучаствовать в помощи детям, переведя деньги напрямую в фонды: НОНЦ и "Время РАСсвета".

Также во время игры на кубе и на экранах в фойе будут выведены QR-коды, по которым гости матча смогут перечислить любую сумму.

Матч состоится 27 ноября, в 14:45 во Дворце спорта "Нагорный". Билеты на игру уже в продаже на сайте клуба.