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Экономика

ОМК представила цифровые решения для производства и бизнеса

25 ноября 2022 13:54  [79] Экономика
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) представила свои цифровые решения для производств и бизнес-процессов на Международном металлургическом саммите "Цифровизация" в Москве.

Так, на заводе ОМК в Выксе Нижегородской области усовершенствовали автоматизированную систему аттестации металла по механическим свойствам. Основанная на применении нейросетевых алгоритмов и различных моделях машинного обучения, система заменила собой реальные лабораторные испытания по расчету механических свойств продукции. Их проводят только при выявлении отклонений оценки качества готовой продукции.

Еще одна технология, которую активно применяют на предприятиях ОМК, компьютерное зрение. В числе последних реализованных проектов - система автоматического измерения геометрии грузовых вагонов. Она помогает оперативно и с высокой точностью отбирать для погрузки те вагоны, которые отвечают требованиям по ширине бортов. Компьютерное зрение фиксирует параметры вагонов на заводской станции, а искусственный интеллект определяет, нет ли у них отклонений от заданных стандартов. Система хранит статистику по каждому вагону с фотографиями в специальной электронной библиотеке для дальнейшего формирования отчетов. Пока система работает в тестовом режиме, но уже позитивно отразилась на логистических потоках и повысила оборачиваемость вагонов.

Для повышения эффективности бизнес-процессов в ОМК применяют чат-боты. Например, в компании разработали и внедрили цифрового эксперта по безопасности. В режиме реального времени 24/7 он консультирует сотрудников по вопросам пожарной безопасности. В планах развить данный чат-бот по направлениям экологии и охраны труда. Есть чат-бот по формированию электронной очереди, который позволяет водителям приезжающих на разгрузку машин быстро сообщать о своем прибытии на контрольно-пропускной пункт. Водителям не нужно покидать автомобиль, достаточно нажать несколько кнопок в мессенджере и ввести нужную информацию. Это упрощает и ускоряет доставку сырья и комплектующих на производство.

"Наши IT-специалисты работают в тесной связке с командой заводов ОМК, помогая решать производственные и бизнес-задачи. Мы изучаем передовой опыт и лучшие практики в отрасли, придерживаясь концепции «умных последователей». Автоматизируем и роботизируем многие процессы, которые позволяют повышать качество продукции, сокращать потери рабочего времени за счет скорости передачи и обработки информации", - отметил эксперт по развитию цифровых технологий компании "ОМК-Информационные технологии" Николай Проклов.

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Теги:
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