Нацпроекты — людям
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2022 16:27  [8] Дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет построен по концессии
25 ноября 2022 16:21  [27] РЭО планирует удешевить строительство дорог на 25% за счёт отходов
25 ноября 2022 16:15  [27] Два рыбака утонули в Волге в Борском районе
25 ноября 2022 15:59  [107] Столовая школы №24 Нижнего Новгорода признана лучшей в России
25 ноября 2022 15:53  [77] Нижегородские врачи поделились с коллегами из Удмуртии опытом внедрения бережливых технологий
25 ноября 2022 15:22  [94] На 70% выросло количество обращений в приемные и депутатские центры "Единой России" в Нижегородской области
25 ноября 2022 15:12  [95] Движение по улице Горького будет временно ограничено
25 ноября 2022 14:36  [115] Число бюджетных мест в ПИМУ на следующий учебный год будет увеличено
25 ноября 2022 14:25  [124] Торжественная церемония открытия III Международной хоровой ассамблеи "Coro di Linguisti" прошла вчера на Нижегородской ярмарке
25 ноября 2022 14:17  [178] Еще три парковки в районе площади Горького в Нижнем Новгороде станут платными с 28 ноября
Общество

Движение по улице Горького будет временно ограничено

25 ноября 2022 15:12  [95] Общество

Движение по ул. Горького будет временно ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

В связи с неотложными работами на теплосетях с 22.00 25 ноября и до 6.00 28 ноября будет временно прекращено движение на ул. Горького на участке от ул. 3-я Ямская до ул. Одесской. Объезд осуществляется по прилегающим улицам, следуйте указаниям дорожных знаков. 

На время проведения работ автобусные маршруты А-45, Т-34, Т-74 в направлении метромоста будут следовать по Малой Ямской улице, Красносельской улице, Барминской улице; в направлении площади Горького – по Барминской улице, Студенческой улице, вдоль домов 15, 17, 19 по Студенческой улице, Окскому съезду, площади Лядова, Большой Покровской улице.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph