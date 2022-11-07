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Общество

На 70% выросло количество обращений в приемные и депутатские центры "Единой России" в Нижегородской области

25 ноября 2022 15:22  [91] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Партийная комиссия подвела промежуточные итоги 2022 года по работе с обращениями граждан в региональной общественной приемной и в партийных депутатских центрах муниципальных образований Нижегородской области. Как отметил председатель комиссии, руководитель региональной общественной приемной Виктор Лунин, количество обращений граждан возросло на 70%.

"Мы обратили внимание депутатского и партийного актива на тот факт, что, несмотря на развитие цифровых технологий, поток избирателей в партийные приемные не снижается. В этом году было рассмотрено уже свыше 16 000 обращений, только в региональной общественной приемной - более 6500. С первых дней проведения специальной военной операции на площадке региональной приемной был организован гуманитарный центр помощи вынужденным переселенцам и Центр правовой поддержки", - сообщил Виктор Лунин.

Партийный актив и депутаты всех уровней активно участвуют в оказании помощи жителям Донбасса, участникам спецоперации и членам их семей. В Нижегородской области неоднократно осуществлялось формирование, отправка и сопровождение гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции. Данная работа продолжается и сейчас.

"Непосредственно в региональной приемной помощь получили свыше 1100 семей вынужденных переселенцев. Правовые и бытовые консультации были оказаны свыше 1500 заявителей. Более 30 семей обратились за помощью в приемную непосредственно из зоны проведения СВО, после чего при нашей поддержке им было оказана помощь в эвакуации в Нижегородскую область и в размещении в ПВР", - отметил  Виктор Лунин.

"Безусловно, продолжается активная работа с обращениями жителей Нижегородской области. В этом году было проведено 14 тематических приемов граждан по различным направлениям. На площадке региональной приемной продолжает активно работать наш Правозащитный центр, Центр ЖКХ и социальной газификации. Традиционно, в начале декабря проведем Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню рождения партии", - подчеркнул руководитель приемной.

По итогам заседания Комиссии был принят план работы Региональной общественной приемной  и Комиссии по работе с обращениями граждан на 2023 год.

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Теги:
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