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Общество

Нижегородские врачи поделились с коллегами из Удмуртии опытом внедрения бережливых технологий

25 ноября 2022 15:53  [73] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Врачи из Нижнего Новгорода во время встречи со своими коллегами из Удмуртии поделились опытом внедрения бережливых технологий в организацию работы медучреждения.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области, мероприятие состоялось на площадках поликлиники №4 и больницы №30 Нижнего Новгорода.

Нижегородские медики показали принципы организации пространства регистратуры и управления потоками пациентов. В нижегородском Минздраве особо подчеркнули, что бережливые технологии упрощают работу врача в медучреждении. С их помощью растет количество профилактических осмотров пациентов, упрощается процедура записи на прием к врачу и сокращается срок ожидания при обращении в поликлинику.  

Ранее сообщалось, что награды Российского научного медицинского общества терапевтов вручили 13 нижегородским медикам.

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Теги:
Здравоохранение
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