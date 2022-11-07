РЭО планирует удешевить строительство дорог на 25% за счёт отходов Общество

Российский экологический оператор намерен перенять опыт Белоруссии по снижению себестоимости асфальтобетонных смесей до 25%.

В частности, в дорожном строительстве соседнего государства широко применяется резиновая крошка из переработанных покрышек. Это позволило значительно снизить себестоимость асфальтобетонных смесей - до 25%.

В РЭО уверены, что в России также возможно прийти к таким же показателям. Об этом сообщает телеканал "360"

Гендиректор РЭО Денис Буцаев прокомментировал, что опыт применения резиновой корошки в при устройстве асфальтобетонных покрытий насчитывает более 70 лет. А начиная с 2000 года модификаторы битума и асфальтобетона на основе резиновой крошки производили как минимум шесть российских компаний.

"В России за последние 5 лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 млн кв. м дорог. У нас есть данные о белорусском опыте. Уверены, что и в России к таким показателям реально прийти, если начать активно применять вторсырье в дорожном строительстве", — рассказал Буцаев.

Согласно исследованиям, дорожное покрытие, изготовленное с применением резиновой крошки, на 39% более устойчиво к колееобразованию, на 43% — к усталостному трещинообразованию, а срок службы такого покрытия выше в 1,5-2 раза.

В этом году РЭО приступил к работе над программой "Применение вторичных ресурсов, вторсырья из отходов в сфере строительства и ЖКХ на 2022−2030 годы". Согласно данной программе, в строительстве дорог к 2030 году применение материалов, полученных из строительных и других видов отходов, должно достигнуть 40%.

Напомним, почти 175 тонн автопокрышек вывезли из Нижнего Новгорода с начала 2022 года.