Сквер появился в селе Арефино Вачского района по программе "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Первый заместитель председателя нижегородского Заксобрания Ольга Щетинина приняла участие в открытии нового сквера в селе Арефино.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, благоустройство парка стало возможным благодаря программе "Вам решать!".

После завершения благоустройства территории для жителей села стали доступны новая прогулочная зона с покрытием из брусчатки, детская площадка, качели, лавочки. Общая стоимость работа составила около 4 млн рублей.

Как отметила Ольга Щетинина, село Арефино Вачского района кардинально преобразилось за последние несколько лет. По ее словам, положительные изменения стали возможны благодаря неравнодушию жителей и участию в проекте "Вам решать!".

Ранее сообщалось, что благоустройство набережной завершили в поселке Сокольское по программе "Вам решать!".

