Сквер появился в селе Арефино Вачского района по программе "Вам решать!"

Фото: пресс-служба ЗСНО
Первый заместитель председателя нижегородского Заксобрания Ольга Щетинина приняла участие в открытии нового сквера в селе Арефино.
Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, благоустройство парка стало возможным благодаря программе "Вам решать!".
После завершения благоустройства территории для жителей села стали доступны новая прогулочная зона с покрытием из брусчатки, детская площадка, качели, лавочки. Общая стоимость работа составила около 4 млн рублей.
Как отметила Ольга Щетинина, село Арефино Вачского района кардинально преобразилось за последние несколько лет. По ее словам, положительные изменения стали возможны благодаря неравнодушию жителей и участию в проекте "Вам решать!".
Ранее сообщалось, что благоустройство набережной завершили в поселке Сокольское по программе "Вам решать!".
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