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Бизнес

Нижегородские предприниматели смогут получить новый вид субсидии

25 ноября 2022 17:38  [47] Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о полном возмещении абонентам АО "Нижегородский водоканал", имеющим среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод менее 30 куб. метров в сутки суммарно по всем канализационным выпускам, затрат на разработку декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых ими в централизованную систему водоотведения.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на эти цели в бюджете заложено 30 млн рублей. Данная мера включена в перечень первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Нижегородской области в условиях внешнего санкционного давления.

"Обсуждали такую форму поддержки на встречах с предпринимателями. В особенности это полезно для малого и среднего бизнеса, который в последние годы столкнулся с рядом серьезных вызовов. Наш план поддержки экономики включает более 70 мер. Будем продолжать работу в зависимости от потребностей предпринимателей", - отметил Глеб Никитин.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области проводит отбор заявок на предоставление субсидии на возмещение стоимости работ (услуг) по разработке декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения.

Субсидия предоставляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Нижегородской области от 11 ноября 2022 года №914.

Прием заявок на участие в отборе осуществляется до 29 ноября 2022 года в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 150, кабинет 1001, с дублированием на адрес электронной почты министерства: official@gkh.kreml.nnov.ru в день подачи заявки.

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Теги:
Предприниматели Субсидии
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