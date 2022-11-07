Киновселенные с собственными героями будут созданы в России

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Отечественная киновселенная с собственными супергероями будет запущена в России в ближайшие годы. Работа в данном направлении уже начата. Об этом сообщает телеканал "360".
В частности, заместитель гендиректора медиахолдинга "Национальная медиа группа" по развлекательному вещанию, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов во время выступления на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь" подтвердил, что представители российской киноиндустрии, понимая востребованность таких историй, уже приступили к реализации проекта.
"Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время, российские супергеройские истории — это обязательно произойдёт", — цитирует слова Акопова ТАСС.
Как уточнил глава компании Headshot creative production Филипп Нестеров, процесс будет сложным, поскольку в России не хватает литературы, по которой можно выстроить киновселенную.Такие мастодонты, как DC и Marvel, основываются на фундаментальной истории популярных комиксов.
Гендиректор компании "Москонцерт" Илья Бачурин также подтвердил, что российские киноистории про супергероев появятся, но они не будут настолько масштабны, как американские - прежде всего, из-за сложностей перевода и особенностей культуры.
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