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Культура и отдых

Киновселенные с собственными героями будут созданы в России

25 ноября 2022 17:57  [88] Культура и отдых

Фото: с сайта unsplash.com

Отечественная киновселенная с собственными супергероями будет запущена в России в ближайшие годы. Работа в данном направлении уже начата. Об этом сообщает телеканал "360".

В частности, заместитель гендиректора медиахолдинга "Национальная медиа группа" по развлекательному вещанию, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов во время выступления на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь" подтвердил, что представители российской киноиндустрии, понимая востребованность таких историй, уже приступили к реализации проекта.

"Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время, российские супергеройские истории — это обязательно произойдёт", — цитирует слова Акопова ТАСС.

Как уточнил глава компании Headshot creative production Филипп Нестеров, процесс будет сложным, поскольку в России не хватает литературы, по которой можно выстроить киновселенную.Такие мастодонты, как DC и Marvel, основываются на фундаментальной истории популярных комиксов.

Гендиректор компании "Москонцерт" Илья Бачурин также подтвердил, что российские киноистории про супергероев появятся, но они не будут настолько масштабны, как американские - прежде всего, из-за сложностей перевода и особенностей культуры.

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Теги:
Кинематограф Развлечения
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