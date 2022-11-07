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Экономика

Рост тарифов ЖКХ в Нижегородской области будет меньше прогнозируемого уровня инфляции

25 ноября 2022 18:20  [113] Экономика

Совокупный рост платы нижегородцев за услуги ЖКХ составит менее 9%, что меньше прогнозируемого уровня инфляции. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам Нижегородской области.

Правительство России одобрило прогноз социально-экономического развития, предусматривающий рост тарифов на коммунальные ресурсы на 9%. В соответствии с федеральным постановлением, как и во всех регионах страны, РСТ области утверждает тарифы на коммунальные ресурсы. Тарифы будут применяться с 1 декабря 2022 года.  

Средние значения роста тарифов по Нижегородской области составят:

- электроэнергия – не более 8,7% (для одноставочного тарифа в пределах соцнормы). Впервые тарифы на электроэнергию не вырастут сверх соцнормы и останутся неизменными в течение всего 2023 года.

- тепловая энергия - не более 9%;

- водоснабжение и водоотведение - не более 9%;

- горячая вода – не более 9%;

- газоснабжение: природный газ – 8,4-8,5%, сжиженный углеводородный газ – рост на 9% (для резервуарного газа) и снижение на 9% (для баллонного газа);

- ТКО – в среднем около 6% (от 0 до 9%, в зависимости от конкретной зоны деятельности регионального оператора).

Руководитель РСТ Нижегородской области Юлия Алешина отметила, что, в отличие от предыдущих лет, изменения тарифов в 2023 году не будет.

"Рост тарифов в регионе впервые за семь лет станет примерно одинаковым для всех муниципалитетов – не более 9%. Муниципалитетов с ростом выше среднего не будет. К 2023 году завершен перевод "Нижегородского водоканала" с двухставочного на одноставочный тариф на воду. Для жителей Нижнего Новгорода перемены пройдут без превышения совокупного платежа за коммунальные услуги, поскольку более интенсивный рост тарифов АО "Нижегородский водоканал" (15%) будет компенсирован за счет сдерживания роста платы за тепло (не более 7%) и ТКО (7%). Сдержать тарифы АО "Теплоэнерго" удалось, в частности, за счет оптимизации расходов организации", - рассказала Юлия Алешина.

Напомним, по прогнозу властей, уровень инфляции в России по итогам года составит 13,9%. Перенос сроков повышения тарифов на начало декабря делается для частичной компенсации потерь отрасли из-за значительного расхождения предыдущего тарифного пересмотра с инфляцией и обеспечения бесперебойной работы организаций жилищно-коммунального хозяйства, особенно в зимний период.

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Теги:
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